Работа водолазов на затонувшем плавдоке в Мурманске приостановлена до вторника

Решение о целесообразности продолжения поисковой операции примут на следующей неделе.

Поисковая операция водолазов на месте происшествия на плавучем доке ПД-50 в Мурманске приостановлена, предварительно, до конца выходных. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на штаб операции.

— Водолазы и подводные аппараты остановили работу, предварительно, до конца выходных из-за погодных условий и длительности операции, — рассказали в штабе.

Планируется, что осмотр берега будет продолжен. Решение о целесообразности продолжения поисковой операции примут на следующей неделе.

Как сообщалось ранее, к поискам привлекались водолазы и суда Северного флота, региональные и федеральные спасательные подразделения.

Напомним, в Мурманске 29 октября затонул плавучий док ПД-50, где ремонтировался авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Сообщалось, что упавший с плавдока кран повредил палубу крейсера. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.