Экс-главу Апелляционного суда Крыма задержали на Украине

Киевские власти подозревают его в государственной измене за то, что он помогал судам полуострова перейти на работу по российским законам.

На Украине задержали бывшего руководителя Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука. Об этом в своём "Фейсбуке" написала пресс-секретарь генпрокурора Незалежной Лариса Сарган.

Она отметила, что Чернобук находился в розыске по подозрению в госизмене. Свой пост он занимал до 2014 года. В июле этого же года он был назначен на аналогичную должность в Днепропетровской области, где проработал до сентября 2016-го.

Задержанный подозревается в "сотрудничестве с оккупационным правительством". По словам генпрокурора Луценко, Чернобук помогал судам полуострова перейти под российское законодательство.