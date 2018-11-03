Литература и фильмы. Украинский писатель объяснил любовь соотечественников к РФ

Такие выводы были сделаны на основе результатов опроса, который показал, что число положительно настроенных к российскому государству украинцев выросло на три процента.

Миллионы жителей Украины любят Россию из-за её культурного влияния. Об этом в своей колонке для украинского издания "Новое время" написал сценарист и публицист Андрей Кокотюха.

Такой вывод писатель сделал, рассуждая о результатах опроса, который провёл Киевский международный институт социологии. Они показали, что число положительно настроенных к России украинцев с февраля текущего года выросло до 48 процентов (ранее было зафиксировано 45%). При этом просто хорошо относятся к российскому государству 38 процентов жителей Незалежной.

— Как минимум десять миллионов не только взрослых, но и детей. Ведь это им, рождённым уже в независимой Украине, бабушки, выросшие на сказках Пушкина, продолжают их читать, — сказал он.

Кокотюх добавил, что "странная любовь" соотечественников к России держится на русских классиках — Александре Пушкине, Льве Толстом, Фёдоре Достоевском, Антоне Чехове, а также советских фильмах, которые показывают на украинском телеканале "Интер".