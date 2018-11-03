Швыдкой заявил, что рэп-концерты запрещать нельзя

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Швыдкой заявил, что рэп-концерты запрещать нельзя

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Михаил Швыдкой. Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

По его мнению, для нормализации ситуации с молодёжью нужно в первую очередь проанализировать социальную среду.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой считает, что не нужно запрещать рэп-концерты, чтобы обезопасить молодёжь.

— Всё валить на то, что у нас неважная культура и плохая пропаганда, — это в достаточной степени наивно... Надо проанализировать социальную среду в целом, а не валить всё на рэперов или людей, которые поют на эстраде или показывают спектакли в театре, — сказал Швыдкой РИА "Новости".

Ранее петербургский депутат Владимир Петров направил генеральному прокурору РФ письмо с просьбой запретить рэп-концерты в стране, пока не "нормализуется ситуация в молодёжной среде". По мнению политика, тексты российских рэперов "изобилуют нецензурной лексикой и вызывают вражду между людьми".

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