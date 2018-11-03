В Индии застрелили тигрицу, которая убила 13 человек

Несмотря на гибель нескольких людей, некоторые зоозащитники требовали не убивать хищницу, аргументируя это наличием у неё тигрят.

Тигрицу, которая убила 13 человек, застрелили в штате Махараштра после длительных поисков. Как сообщает NDTV, животное, получившее в местной прессе кличку Авни, было убито профессиональным охотником, нанятым Департаментом лесного хозяйства штата.

Почти три месяца тигрицу разыскивали 150 человек на слонах, для её розыска привлекались беспилотные летательные аппараты, дельтаплан, обученные собаки, но животному удавалось уходить от преследователей. Но в минувшую пятницу, 2 ноября, охотник сумел застрелить Авни.

Решение убить хищницу было принято Департаментом лесного хозяйства. Зоозащитники пытались оспорить распоряжение, призывали не убивать тигрицу, а поймать и поместить в зоопарк. Кроме того, они подчёркивали, что у неё есть двое десятимесячных детенышей и без неё жизнь тигрят будет под угрозой. Противники убийства тигрицы обратились в Верховный суд страны, но безуспешно.

Шестилетнюю Авни считают виновной в гибели 13 человек за последние два года. Следователи нашли ДНК зверя на телах нескольких жертв.