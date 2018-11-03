МИД: РФ намерена добиваться полной отмены блокады Кубы со стороны США

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МИД: РФ намерена добиваться полной отмены блокады Кубы со стороны США

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Флаг Кубы. Фото: © Flickr/Lucía Martínez

Россия намерена добиваться полной отмены экономической блокады Кубы со стороны Соединённых Штатов Америки. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ, комментируя принятие Генассамблеей ООН 1 ноября резолюции необходимости прекращения блокады.

— Результаты голосования вновь подтвердили практически единогласное отторжение международным сообществом этой дискриминационной политики Вашингтона, — отметили в ведомстве.

В МИД РФ также характеризуют блокаду Кубы как "показательный пример грубого внешнеполитического давления Вашингтона в духе возрождённой США "Доктрины Монро".

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