МИД: РФ намерена добиваться полной отмены блокады Кубы со стороны США

Россия намерена добиваться полной отмены экономической блокады Кубы со стороны Соединённых Штатов Америки. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ, комментируя принятие Генассамблеей ООН 1 ноября резолюции необходимости прекращения блокады.
— Результаты голосования вновь подтвердили практически единогласное отторжение международным сообществом этой дискриминационной политики Вашингтона, — отметили в ведомстве.
В МИД РФ также характеризуют блокаду Кубы как "показательный пример грубого внешнеполитического давления Вашингтона в духе возрождённой США "Доктрины Монро".
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