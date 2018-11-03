Росгвардейцы спасли пожилую женщину из пожара в Саратове

Саратовские росгвардейцы вытащили пожилую женщину из горящего дома. По официальным данным, двое сотрудников ведомства увидели, что на первом этаже двухэтажного горит квартира.
— Вызвав на место пожарных и медиков, росгвардейцы вошли в помещение, где находился источник огня, и обнаружили там пожилую беспомощную женщину, утратившую способность самостоятельно передвигаться, — сообщили РИА "Новости" в Росгвардии.
Известно, что правоохранители оказали женщине необходимую помощь до приезда скорой.
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