Росгвардейцы спасли пожилую женщину из пожара в Саратове

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Росгвардейцы спасли пожилую женщину из пожара в Саратове

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Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

Саратовские росгвардейцы вытащили пожилую женщину из горящего дома. По официальным данным, двое сотрудников ведомства увидели, что на первом этаже двухэтажного горит квартира.

— Вызвав на место пожарных и медиков, росгвардейцы вошли в помещение, где находился источник огня, и обнаружили там пожилую беспомощную женщину, утратившую способность самостоятельно передвигаться, — сообщили РИА "Новости" в Росгвардии.

Известно, что правоохранители оказали женщине необходимую помощь до приезда скорой.

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