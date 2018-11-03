СМИ: Подозреваемый в изготовлении СВУ подросток не признаёт вину

Подросток, который был задержан в Москве по подозрению в изготовлении самодельного взрывного устройства, не признаёт свою вину во вменяемых ему преступлениях. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.

— Вину в инкриминируемых преступлениях он не признаёт, — приводит агентство слова источника.

Дальнейшие комментарии не приводятся в интересах следствия, отметил собеседник агентства.

Напомним, подросток был задержан накануне, 2 ноября. У него дома нашли СВУ. Известно, что ранее он связывался с 17-летним жителем Архангельска, устроившим взрыв на входе в местное управление ФСБ. В отношении 14-летнего возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Пресненский суд Москвы сегодня на трое суток продлил задержание школьнику.