В Китае при столкновении 26 автомобилей погибло 14 человек

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В Китае при столкновении 26 автомобилей погибло 14 человек

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Фото: © flickr.com / swshiu

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель грузовика, который потерял контроль над своим автомобилем.

14 человек погибли при столкновении 26 автомобилей в китайской провинции Ланьчжоу. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

В результате дорожно-транспортного происшествия также пострадало 27 человек. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель грузовика, который потерял контроль над своим автомобилем на скоростной трассе Ланьчжоу — Хайкоу, в 200 метрах от пункта взимания платы.

На месте работают сотрудники служб дорожного движения и спасатели.

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