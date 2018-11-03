В Египте назвали причину крушения МиГ-29М

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В Египте назвали причину крушения МиГ-29М

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Фото: © Flickr/Ari Bronstein

В ближайшее время для помощи в расследовании в республику отправятся российские специалисты.

Истребитель МиГ-29М разбился в Египте из-за неполадок в системе управления самолётом. Об этом сообщил представитель армии страны.

— Истребитель потерпел крушение в ходе тренировочного полёта в одном из районов проведения тренировок по причине технической неисправности в системе управления самолёта, — говорится сообщении.

Ранее при выполнении тренировочного полёта разбился истребитель МиГ-29М. Пилот успел катапультироваться. В ОАК рассказали, что в ближайшее время технические специалисты отправятся в Египет, чтобы помочь коллегам в расследовании происшествия.

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