В Египте назвали причину крушения МиГ-29М

Истребитель МиГ-29М разбился в Египте из-за неполадок в системе управления самолётом. Об этом сообщил представитель армии страны.
— Истребитель потерпел крушение в ходе тренировочного полёта в одном из районов проведения тренировок по причине технической неисправности в системе управления самолёта, — говорится сообщении.
Ранее при выполнении тренировочного полёта разбился истребитель МиГ-29М. Пилот успел катапультироваться. В ОАК рассказали, что в ближайшее время технические специалисты отправятся в Египет, чтобы помочь коллегам в расследовании происшествия.
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