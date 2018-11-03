Возбуждено уголовное дело после гибели троих детей в страшном пожаре под Самарой

В доме жили женщина и её трое сыновей, старшая дочь проживала с бабушкой и дедушкой.

Возбуждено уголовное дело после гибели трёх маленьких детей в результате пожара в частном доме в селе Старый Буян в Самарской области. Об этом информирует пресс-служба регионального СУ СКР.

— По факту гибели трёх малолетних детей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Назначена пожаро-техническая экспертиза для определения причины, выясняются все обстоятельства, — отмечается в сообщении.

По данным следствия, в доме жили женщина и её трое малолетних детей, старшая дочь проживала с бабушкой и дедушкой в Самаре. В ночь ЧП женщины не было дома, дети остались одни.

Напомним, в частном доме в селе Старый Буян в Красноярском районе Самарской области загорелся частный дом. После тушения на месте были обнаружены тела трёх мальчиков в возрасте от 2,5 года до шести лет.