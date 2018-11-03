Шесть человек пострадали в ДТП с "газелью" в Ленобласти — видео

В результате ДТП в Ленинградской области, в котором автомобиль Hyundai Getz столкнулся с "газелью", пострадало шесть человек. Кадры с места ДТП опубликованы в соцсетях.

Авария произошла на 20-м километре автодороги Кириши — Будогощь — Смолино в 15:40 по московскому времени. По неустановленным причинам водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с микроавтобусом.

Повреждения получили шесть человек, среди которых двое детей.