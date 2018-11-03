Скончался народный артист России Олег Лавров

Народный артист России, режиссёр и актёр Олег Лавров скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Кимрского театра драмы и комедии на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

— Искренне скорбим и приносим соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении.

По информации издания Tverigrad.ru , Олег Лавров болел сахарным диабетом. Отмечается, что он несколько дней назад впал в кому. Прощание с артистом пройдёт в понедельник, 5 ноября, на кимрском кладбище.

В качестве режиссёра Лавров запомнился зрителям такими постановками, как "Цилиндр", "Вишнёвый сад", "Мольер", "Блоха", а как актёр известен по роли в комедии "Кот в мешке".