Скончался народный артист России Олег Лавров

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Скончался народный артист России Олег Лавров

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Фото: © Кимрский театр драмы и комедии

Народный артист России, режиссёр и актёр Олег Лавров скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Кимрского театра драмы и комедии на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

— Искренне скорбим и приносим соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении.

По информации издания Tverigrad.ru, Олег Лавров болел сахарным диабетом. Отмечается, что он несколько дней назад впал в кому. Прощание с артистом пройдёт в понедельник, 5 ноября, на кимрском кладбище.

В качестве режиссёра Лавров запомнился зрителям такими постановками, как "Цилиндр", "Вишнёвый сад", "Мольер", "Блоха", а как актёр известен по роли в комедии "Кот в мешке".

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