В Аргентине обнаружили останки динозавров неизвестного вида

Особи жили 110 миллионов лет назад, они относятся к группе травоядных с длинными шеями и хвостами.

В аргентинской провинции Неукен учёные обнаружили кости динозавров, вид которых остаётся неизвестным для науки. Об этом сообщает научный журнал Acta Palaeontologica Polonica.

Останки были обнаружены группой испанских и аргентинских исследователей. Найденные особи жили 110 миллионов лет назад, а относятся они к группе травоядных с длинными шеями и хвостами, которые передвигались на четырёх конечностях.

Останки принадлежат взрослой особи размером до 12 метров в длину и двум молодым — от шести до семи метров. Стоит отметить, что для провинции, где была сделана находка, это большая редкость, так как во времена динозавров там находилась пустыня.