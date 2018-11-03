Москвичам покажут граффити с квартирами в срезе в День народного единства

Патриотичный арт-объект, приуроченный к празднику, будет выполнен на здании на Садовом кольце.

Компания "Городские галереи" вновь поздравит москвичей и гостей столицы — теперь с Днём народного единства — огромным рисунком на фасаде дома. Об этом Лайфу сообщила пресс-служба компании.

— Патриотичный арт-объект, приуроченный к празднику, показывающий несколько обычных московских квартир в срезе, будет выполнен на здании Садового кольца (улица Валовая, дом 29). Сделать памятное фото или видео на фоне, созданном художниками оптической иллюзии, может любой желающий с 4 ноября по 4 декабря, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что издалека дом будет выглядеть так, будто у него отсутствует стена. На торце здания будут изображены люди разных национальностей, занимающиеся своими ежедневными делами.

— Дополнит картину патриотическая надпись, напоминающая о том, что все народы нашей многонациональной родины живут бок о бок. Приветливые и добропорядочные соседи одного дома — России! — резюмировали в пресс-службе.

"Городские галереи" — это социально ориентированная компания с большим опытом реализации проектов по оформлению фасадов зданий и объектов инфраструктуры, активно участвующая в оформлении объектов нежилого фонда в городских программах "Моя улица", "Мой двор", "Мой район".