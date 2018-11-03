Эрдоган надеется переговорить с Путиным и Трампом во время визита в Париж

Президент Турции планирует встретиться с российским и американским коллегами 10–11 ноября.

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган надеется провести переговоры с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время визита в Париж. Об этом лидер Турции заявил на пресс-конференции в Анкаре.

— 10–11 ноября в Париже пройдёт международная встреча, на которой также будет Трамп. У нас будет возможность встретиться с глазу на глаз и обсудить различные темы, — сказал Эрдоган.

Он добавил, что в таком же формате можно будет поговорить и с российским лидером.

Напомним, что последний раз Эрдоган встречался с Путиным 27 октября в Стамбуле, где проходил четырёхсторонний саммит с участим лидеров России, Турции, Франции и Германии по сирийскому урегулированию.