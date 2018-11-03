Хабиба Нурмагомедова представят к высшей награде Дагестана

Власти Дагестана намерены наградить чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова орденом "За заслуги перед Республикой Дагестан". Его отец Абдулманап получит медаль "За заслуги в области физической культуры и спорта в Республике Дагестан". Об этом сообщил врио министра по физической культуре и спорту региона Магомед Магомедов.
— Как только Абдулманап вернётся, Хабиб и Абдулманап Нурмагомедовы будут приглашены главой республики, их будут чествовать как чествовали наших чемпионов мира, — передаёт слова министра ТАСС.
"За заслуги перед Республикой Дагестан" — высшая награда республики. Её вручают за выдающиеся достижения в социально-экономическом развитии республики, а также за достижения в области науки, культуры и спорта.
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