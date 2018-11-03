Хабиба Нурмагомедова представят к высшей награде Дагестана

Чемпион по смешанным единоборствам получит орден "За заслуги перед Республикой". Его отец будет награждён медалью.

Власти Дагестана намерены наградить чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова орденом "За заслуги перед Республикой Дагестан". Его отец Абдулманап получит медаль "За заслуги в области физической культуры и спорта в Республике Дагестан". Об этом сообщил врио министра по физической культуре и спорту региона Магомед Магомедов.

— Как только Абдулманап вернётся, Хабиб и Абдулманап Нурмагомедовы будут приглашены главой республики, их будут чествовать как чествовали наших чемпионов мира, — передаёт слова министра ТАСС.

"За заслуги перед Республикой Дагестан" — высшая награда республики. Её вручают за выдающиеся достижения в социально-экономическом развитии республики, а также за достижения в области науки, культуры и спорта.