ВСУ применили на учениях мобильную ЗРК, которую не использовали 19 лет

Читайте также

ВСУ применили на учениях мобильную ЗРК, которую не использовали 19 лет

1253
Использование модернизированных систем управления огнём открывает дальнейшие перспективы для украинского оборонно-промышленного комплекса.

Вооружённые силы Украины во время учений в Херсонской области впервые за 19 лет применили мобильную зенитно-ракетную систему С-300В1. Об этом сообщил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

— Впервые за 19 лет произошло боевое применение мобильной ЗРК С-300В1, расчёт которой уничтожил две цели, — отметил Муженко в Facebook.

Он также сообщил, что стрельбы подтвердили возможности по существенному наращиванию боевого состава за максимально короткие сроки. Муженко также подчеркнул, что боевые пуски ЗРК малой и средней дальности и испытания модернизированных украинских систем управления огнём открывают дальнейшие перспективы ОПК страны.

Напомним, что 1 ноября на полигоне Ягорлык в Херсонской области начались боевые стрельбы и испытания зенитных управляемых ракет средней и малой дальности. Данный полигон находится рядом с Крымом.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×