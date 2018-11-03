ВСУ применили на учениях мобильную ЗРК, которую не использовали 19 лет

Использование модернизированных систем управления огнём открывает дальнейшие перспективы для украинского оборонно-промышленного комплекса.

Вооружённые силы Украины во время учений в Херсонской области впервые за 19 лет применили мобильную зенитно-ракетную систему С-300В1. Об этом сообщил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

— Впервые за 19 лет произошло боевое применение мобильной ЗРК С-300В1, расчёт которой уничтожил две цели, — отметил Муженко в Facebook.

Он также сообщил, что стрельбы подтвердили возможности по существенному наращиванию боевого состава за максимально короткие сроки. Муженко также подчеркнул, что боевые пуски ЗРК малой и средней дальности и испытания модернизированных украинских систем управления огнём открывают дальнейшие перспективы ОПК страны.

Напомним, что 1 ноября на полигоне Ягорлык в Херсонской области начались боевые стрельбы и испытания зенитных управляемых ракет средней и малой дальности. Данный полигон находится рядом с Крымом.