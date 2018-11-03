Российский Ту-142 на малой высоте пролетел над кораблями НАТО

Российский противолодочный самолёт Ту-142 "Александр Можайский" пролетел на малой высоте над кораблями стран НАТО, принимающих участие в учениях Trident Juncture. Сделанные с борта флагманского корабля Шестого флота Соединённых Штатов Америки снимки обнародованы в "Твиттере".

Противолодочный турбовинтовой самолёт Ту-142 производился в советское время. Сейчас он эксплуатируется на Тихоокеанском и Северном флотах.

Учения стран НАТО Trident Juncture проходят в Норвегии. В них участвуют около 50 тысяч военных из 30 стран.