Российский Ту-142 на малой высоте пролетел над кораблями НАТО

Российский противолодочный самолёт Ту-142 "Александр Можайский" пролетел на малой высоте над кораблями стран НАТО, принимающих участие в учениях Trident Juncture. Сделанные с борта флагманского корабля Шестого флота Соединённых Штатов Америки снимки обнародованы в "Твиттере".
Et soudain, un Tupolev au-dessus du navire-amiral de l'#Otan: la Russie s'invite dans les grandes manoeuvres #TridentJuncture18 (photos exclusives de @jnackstrand) https://t.co/ZJthkcDhcT #AFP pic.twitter.com/eIgCoRUTFG— P_Deshayes (@P_Deshayes) 3 ноября 2018 г.
Противолодочный турбовинтовой самолёт Ту-142 производился в советское время. Сейчас он эксплуатируется на Тихоокеанском и Северном флотах.
Учения стран НАТО Trident Juncture проходят в Норвегии. В них участвуют около 50 тысяч военных из 30 стран.
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