Российский Ту-142 на малой высоте пролетел над кораблями НАТО

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Российский Ту-142 на малой высоте пролетел над кораблями НАТО

1980

Российский противолодочный самолёт Ту-142 "Александр Можайский" пролетел на малой высоте над кораблями стран НАТО, принимающих участие в учениях Trident Juncture. Сделанные с борта флагманского корабля Шестого флота Соединённых Штатов Америки снимки обнародованы в "Твиттере".

Противолодочный турбовинтовой самолёт Ту-142 производился в советское время. Сейчас он эксплуатируется на Тихоокеанском и Северном флотах.

Учения стран НАТО Trident Juncture проходят в Норвегии. В них участвуют около 50 тысяч военных из 30 стран.

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