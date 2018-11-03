Названа победительница конкурса "Мисс Земля — 2018"

Студентка из Вьетнама Фыонг Кхань Нгуен завоевала титул "Мисс Земля — 2018", сообщает Rappler. Финал конкурса прошёл на арене, входящей в комплекс ТЦ Mall of Asia в филиппинской Маниле.

23-летняя девушка занимается маркетингом и свободно владеет вьетнамским и английским языками. По данным издания, в 2010 году она впервые наблюдала за конкурсом и тогда у неё появилась мечта когда-нибудь представлять в этом состязании свою страну.

Кхань родилась в провинции Бенче на юге Вьетнама. В презентационном ролике девушка рассказывала об экологическом проекте по защите реки Меконг и тех людей, чья жизнь зависит от этой водной артерии.

Россию на конкурсе представляла Дарья Картышова из Нижнего Новгорода.

Конкурс "Мисс Земля" проводится с 2001 года.