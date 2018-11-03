В "Витессе" прокомментировали слухи о возможном переходе Слуцкого в "Спортинг"

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В "Витессе" прокомментировали слухи о возможном переходе Слуцкого в "Спортинг"

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Леонид Слуцкий. Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Генеральный директор футбольного клуба "Витесс" Йост де Вит прокомментировал слухи о возможном переходе главного тренера команды Леонида Слуцкого в португальский "Спортинг". Об этом сообщает Voetbal International.

— Это неправда. У Слуцкого всё прекрасно в "Витессе", его контракт действует ещё полтора года, — заявил де Вит.

Он также подчеркнул, что об интересе со стороны португальского клуба в команде ничего не слышали.

Ранее появилась информация о том, что Леонид Слуцкий может возглавить лиссабонский "Спортинг", а президент команды прилетел в Нидерланды для проведения переговоров с наставником "Витесса".

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