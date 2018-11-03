Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в провинции Южная Суматра в Индонезии. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения находился в 30 километрах от города Бенкулу, очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.
Информации о пострадавших и разрушениях нет. Угроза цунами не объявлялась.
Напомним, в конце сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали более 2,2 тысячи человек.
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