Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Индонезии

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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Индонезии

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Фото: © Flickr/viviandnguyen

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в провинции Южная Суматра в Индонезии. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в 30 километрах от города Бенкулу, очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях нет. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, в конце сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали более 2,2 тысячи человек.

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