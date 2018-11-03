Порошенко провёл встречу с Эрдоганом

Президент Украины Пётр Порошенко провёл переговоры с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Об этом сам Порошенко сообщил на своей странице в "Твиттере".
Радий зустрічі із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Надзвичайно важливо, що ми підтримуємо регулярні та плідні контакти з керівництвом Турецької Республіки. pic.twitter.com/ji4YZ8NSN1— Петро Порошенко (@poroshenko) November 3, 2018
Президенты двух стран обсудили ряд экономических вопросов и региональных проблем, а также подписали ряд двусторонних соглашений.
Ожидается, что визит Порошенко в Турцию продлится до 4 ноября.
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