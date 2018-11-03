Порошенко провёл встречу с Эрдоганом

Переговоры лидеров Украины и Турции длились более часа. За это время президенты обсудили несколько вопросов и подписали ряд двусторонних соглашений.

Президент Украины Пётр Порошенко провёл переговоры с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Об этом сам Порошенко сообщил на своей странице в "Твиттере".

Радий зустрічі із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Надзвичайно важливо, що ми підтримуємо регулярні та плідні контакти з керівництвом Турецької Республіки. pic.twitter.com/ji4YZ8NSN1 — Петро Порошенко (@poroshenko) November 3, 2018

Президенты двух стран обсудили ряд экономических вопросов и региональных проблем, а также подписали ряд двусторонних соглашений.

Ожидается, что визит Порошенко в Турцию продлится до 4 ноября.