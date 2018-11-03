Рианчо рассказал о своём будущем в "Спартаке"

Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Рауль Рианчо заявил, что не разговаривал с руководством команды относительно своего будущего.

— Пока ещё не общался с руководством относительно своего будущего. Если руководство посчитает нужным, то я останусь, но работать я буду только шесть месяцев, — сказал специалист на пресс-конференции перед матчем с "Уралом".

Рианчо отметил, что никогда не подписывал контракты на несколько лет, так как полугодичного срока ему достаточно для того, чтобы понять, насколько удалось найти общий язык с игроками.

Отметим, что испанец стал руководить красно-белыми после отставки Массимо Карреры, под руководством которого "Спартак" становился чемпионом России в 2017 году.