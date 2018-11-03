Власти Сирии сообщили о 15 жертвах авиаудара коалиции по городу Хаджин

Коалиция во главе с США нанесла удар по мирным жителям в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает SANA.

В результате удара погибло 15 жителей сирийского города Хаджин. Большинство погибших — женщины и дети.

Коалиция регулярно наносит авиаудары по этому городу. Сирийское агентство ранее сообщало о применении белого фосфора коалицией при авиаударах. Власти САР призывали ООН принять меры и прекратить незаконное пребывание альянса на территории страны.

США и их союзники проводят с 2014 года в Сирии и Ираке операцию против ИГИЛ*, при том что в САР они действуют без согласия властей страны.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.