Современный человек получил вирус папилломы от неандертальца

К такому выводу исследователям удалось прийти после многолетних исследований самых опасных штаммов заболевания.

Учёные нью-йоркского Медицинского колледжа имени Эйнштейна установили, что вирус папилломы достался современному человеку от неандертальца. Об этом сообщает журнал PLoS Pathogens.

В течение многих лет исследователи изучали два самых опасных штамма данного заболевания — HPV16 и HPV18. Дело в том, что именно они могут спровоцировать у человека рак шейки матки или плоскоклеточный рак гортани.

Учёным удалось изолировать частицы 16-го штамма, которым были заражены обезьяны Старого и Нового Света. После их сопоставления удалось определить их схожесть. Именно это позволило сделать вывод о том, что ВПЧ зародился задолго до того, как пришёл к людям.