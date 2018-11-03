Современный человек получил вирус папилломы от неандертальца

Учёные нью-йоркского Медицинского колледжа имени Эйнштейна установили, что вирус папилломы достался современному человеку от неандертальца. Об этом сообщает журнал PLoS Pathogens.
В течение многих лет исследователи изучали два самых опасных штамма данного заболевания — HPV16 и HPV18. Дело в том, что именно они могут спровоцировать у человека рак шейки матки или плоскоклеточный рак гортани.
Учёным удалось изолировать частицы 16-го штамма, которым были заражены обезьяны Старого и Нового Света. После их сопоставления удалось определить их схожесть. Именно это позволило сделать вывод о том, что ВПЧ зародился задолго до того, как пришёл к людям.
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