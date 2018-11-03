Четверо мужчин пытались погрузить в Москве угнанное авто на эвакуатор

Сотрудникам правоохранительных органов они сообщили, что купили иномарку, но подтвердить документально не смогли.

Сотрудники Росгвардии задержали четверых жителей Москвы, которые пытались погрузить угнанный автомобиль на эвакуатор. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Автомобиль, как уточняется, несколько месяцев числился в угоне.

— Росгвардия обратила внимание на мужчин, которые спешно пытались погрузить автомобиль марки KIA Rio на эвакуатор, — говорится в сообщении.

Задержанные, в возрасте от 24 до 34 лет, сообщили, что купили иномарку, но документально подтвердить не смогли. На место была вызвана следственно-оперативная группа.