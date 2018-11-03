Четверо мужчин пытались погрузить в Москве угнанное авто на эвакуатор

Сотрудники Росгвардии задержали четверых жителей Москвы, которые пытались погрузить угнанный автомобиль на эвакуатор. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Автомобиль, как уточняется, несколько месяцев числился в угоне.
— Росгвардия обратила внимание на мужчин, которые спешно пытались погрузить автомобиль марки KIA Rio на эвакуатор, — говорится в сообщении.
Задержанные, в возрасте от 24 до 34 лет, сообщили, что купили иномарку, но документально подтвердить не смогли. На место была вызвана следственно-оперативная группа.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени