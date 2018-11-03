Продажи Subaru в России выросли на 15% в октябре

Продажи автомобилей Subaru в России увеличились на 14,5% за октябрь текущего года. Об этом сообщает портал "Автостат".
Всего за месяц было реализовано 678 машин японского автопроизводителя. В целом за текущий год продажи увеличились на 34,9%, что равняется 6232 автомобилям.
Самой популярной моделью остаётся кроссовер Forester. В октябре было продано 393 экземпляра данного авто. На втором месте расположилась модель XV (153 автомобиля), на третьем — Outback (99).
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