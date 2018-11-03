Skoda Octavia в ноябре подешевеет на 180 тыс. рублей

Компания Skoda объявила о скидках на ряд моделей автомобилей, которые продлятся до конца ноября.

— До 225 000 рублей можно будет сэкономить в ноябре, приобретая Skoda Superb. Для Skoda Octavia выгода составит до 180 700 рублей, а для компактного лифтбэка Skoda Rapid — до 125 600 рублей, — говорится в пресс-релизе компании.

Также Skoda предлагает сниженные кредитные ставки на самые популярные модели бренда — Octavia и Rapid — 3% и 7,9% соответственно. Ставка для остальных моделей начинается от 15%.

Помимо этого, чешский автопроизводитель продлевает программы по утилизации, трейд-ин и продаже подержанных машин.