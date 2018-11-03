СК начал проверку по факту возгорания газопровода под Рязанью

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СК начал проверку по факту возгорания газопровода под Рязанью

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Фото: © L!FE

Следователи начали доследственную проверку по факту возгорания на газопроводе "Средняя Азия — Центр-III" в Путятинском районе Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

— Устанавливаются обстоятельства возгорания, опрашиваются сотрудники дежурной смены и возможные свидетели. После локализации возгорания и устранения воздействия опасного фактора следователи приступят к осмотру места происшествия, — заявили в пресс-службе.

Напомним, недалеко от села Унгор Путятинского района произошёл прорыв газопровода, повлёкший за собой пожар. Пострадавших нет. Причины случившегося устанавливаются.

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