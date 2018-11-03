Сборная России стала третьей в общекомандном зачёте ЧМ по спортивной гимнастике

Сборная России по спортивной гимнастике заняла третье место в общекомандном зачёте на чемпионате мира, который завершился в Дохе.
В активе россиян семь медалей (две золотые, три серебряные и две бронзовые). Отметим, что награды высшей пробы в копилку сборной положил Артур Далалоян.
Победы в общекомандном зачёте добилась сборная США, на счету которой девять наград (по четыре золотые, две серебряные и три бронзовые). Вторыми стали китайские спортсмены, в активе которых также девять медалей (четыре золота, одно серебро, одна бронза).
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