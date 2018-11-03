Сборная России стала третьей в общекомандном зачёте ЧМ по спортивной гимнастике

На первом месте оказались представители США, следом за ними расположились китайские спортсмены.

Сборная России по спортивной гимнастике заняла третье место в общекомандном зачёте на чемпионате мира, который завершился в Дохе.

В активе россиян семь медалей (две золотые, три серебряные и две бронзовые). Отметим, что награды высшей пробы в копилку сборной положил Артур Далалоян.

Победы в общекомандном зачёте добилась сборная США, на счету которой девять наград (по четыре золотые, две серебряные и три бронзовые). Вторыми стали китайские спортсмены, в активе которых также девять медалей (четыре золота, одно серебро, одна бронза).