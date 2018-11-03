На Украине перезахоронили останки бойцов Красной армии, воевавших за Киев

Панихида по 22 неопознанным советским воинам прошла недалеко от украинской столицы.

На Украине с почестями перезахоронили останки 22 красноармейцев. Все они погибли в боях за Киев во время Великой Отечественной войны. Церемония прошла в селе Гатное недалеко от украинской столицы.

Руководитель поискового отряда "Днепр — Украина" Сергей Распашнюк отметил, что личности воинов будут устанавливаться.

— Мы с поисковым отрядом делаем всё возможное, чтобы Великая Отечественная война наконец считалась оконченной, когда будет похоронен последний павший на ней солдат, — цитирует Распашнюка ТАСС.

Всего с 2005 года в Гатном прошли уже 23 церемонии перезахоронения. В братских могилах упокоились более трёх тысяч красноармейцев.