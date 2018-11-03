Москвичей предупредили о ветре до 12 м/с в воскресенье

МЧС РФ предупредило жителей Москвы о ветре с порывами до 12 м/с днём в воскресенье, 4 ноября. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по столице.

— Днём 4 ноября до 8 градусов тепла, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, северо-западный — ночью 6–11 м/с, днём 7–12 м/с, — указано в сообщении.

В ночь с 3 на 4 ноября в столице пройдёт небольшой дождь, а столбики термометров будут держаться на отметке 5–7 градусов тепла.

Также в воскресенье не прогнозируются неблагоприятные природные или опасные метеорологические явления.