Ford планирует выпустить в Британии конкурента Land Rover

Сборку нового кроссовера американская компания планирует наладить в Уэльсе совместно с гигантом химической промышленности.

Американский автопроизводитель Ford намерен выпустить в Великобритании новый кроссовер, который будет являться конкурентом местного Land Rover Defender.

Как сообщает портал "Автоновости дня", производство планируется запустить в Уэльсе совместно с компанией INEOS Group. Согласно условиям договора, который предприятия намерены заключить, химический гигант займёт часть завода под производство собственной продукции, где в настоящий момент изготавливаются двигатели для Land Rover.

Сообщается, что до 2020 года Ford продолжит выпускать двигатели для Land Rover. Американская компания является крупнейшим в Великобритании поставщиком моторов, производя 2,7 миллиона единиц в год.