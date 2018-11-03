Минэкономразвития оценит действие нормативных актов на бизнес

Глава Министерства экономического развития РФ Максим Орешкин утвердил план проверки действующего законодательства на предмет влияния на деловую среду в стране, сообщает пресс-служба ведомства.

Через процедуру оценки фактического воздействия (ОФВ) пройдут 17 действующих нормативных актов в сфере регулирования торговой деятельности, охраны окружающей среды, транспорта и других. Проверку планируется провести в три этапа, в которых примут участие представители экспертного и делового сообщества.

— Если предприниматели говорят о наличии проблемы, мы сделаем всё возможное, чтобы она была всесторонне, объективно и публично рассмотрена. Наша задача сделать так, чтобы максимально исключить из регулирования элементы, выгода от которых существенно меньше издержек бизнеса, — заявил Орешкин.

На основании результатов проверки министерство предложит либо внести в акт правки, исключающие те или иные нормы, либо оставит его в действующем виде.

Подобная процедура проводится с 2012 года, однако ранее она не включала в себя оценку постановлений правительства и федеральных законов. До этого экспертиза охватывала лишь документы, разработанные непосредственно Минэкономразвития.