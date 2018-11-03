Четверо сирийских военнослужащих погибли после обстрела боевиков

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Четверо сирийских военнослужащих погибли после обстрела боевиков

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Фото: © РИА Новости/Михаил Алаеддин

В Сирии в результате обстрелов погибли четверо военных, ещё один был ранен.

Как рассказал РИА "Новости" глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко, за сутки было "два обстрела населённых пунктов Деджадж (Идлиб. — Прим. Лайфа) и Абу-Дали провинции Хама".

Также Савченко отметил, что в Идлибской зоне деэскалации со стороны боевиков продолжаются нарушения, "несмотря на установленный режим прекращения боевых действий".

Ранее Лайф сообщал, что после обстрела боевиками в Сирии погибли двое военнослужащих.

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