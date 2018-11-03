"Заказ из-за океана". В РПЦ оценили действия Константинополя на Украине

Данное соглашение является политическим заказом "из-за океана", выполняя который, константинопольский патриарх противопоставляет себя каноничному православию, считают в РПЦ.

Подписание константинопольским патриархом Варфоломеем соглашения с президентом Украины Петром Порошенко было лишь выполнением политического заказа стран Запада. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

— Последние шаги и решения патриарха Варфоломея, включая подписание сегодняшнего соглашения, лежат вне канонического поля, а находятся исключительно в политической плоскости. Выполняя заказ из-за океана, направленный на ослабление и расчленение единой Русской церкви, патриарх Варфоломей спешит выполнить этот заказ, пока не изменилась политическая конъюнктура и пока у власти на Украине находится нынешний президент, — приводит его слова ТАСС.

Легитимизация украинских раскольников привела к тому, что Варфоломей противопоставил себя каноническому православию, в результате чего поместные церкви потеряли координирующий центр в виде Константинопольского патриархата, считает Илларион.

Он добавил, что предоставление автокефалии Украине открыло новую модель церковного устройства в православном мире: один человек принимает решения, а все остальные ему подчиняются, "склоняя головы в священном трепете".

Напомним, президент Украины Пётр Порошенко и патриарх константинопольский Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Киевом и Вселенским патриархатом. В свою очередь глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что этот договор ничего не изменил для украинских верующих.