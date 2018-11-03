Джокович победил Федерера и сыграет с Хачановым в финале турнира в Париже

Сербский теннисист Новак Джокович одолел швейцарца Роджера Федерера в полуфинале турнира ATP в Париже и в решающем матче станет соперником россиянина Карена Хачанова.
Встреча Джоковича и Федерера продолжалась 3 часа 6 минут. Игра завершилась со счётом 7:6 (8:6), 5:7, 7:6 (7:3) в пользу серба.
Напомним, ранее Карен Хачанов был сильнее австрийца Доминика Тима в полуфинале турнира. Встреча Хачанов — Джокович пройдёт 4 ноября.
Призовой фонд турнира в Париже составляет €4,8 млн.
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