Джокович победил Федерера и сыграет с Хачановым в финале турнира в Париже

Читайте также

Джокович победил Федерера и сыграет с Хачановым в финале турнира в Париже

879

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Сербский теннисист Новак Джокович одолел швейцарца Роджера Федерера в полуфинале турнира ATP в Париже и в решающем матче станет соперником россиянина Карена Хачанова.

Встреча Джоковича и Федерера продолжалась 3 часа 6 минут. Игра завершилась со счётом 7:6 (8:6), 5:7, 7:6 (7:3) в пользу серба.

Напомним, ранее Карен Хачанов был сильнее австрийца Доминика Тима в полуфинале турнира. Встреча Хачанов — Джокович пройдёт 4 ноября.

Призовой фонд турнира в Париже составляет €4,8 млн.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×