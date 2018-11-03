Психанул. Житель Латвии после ссоры с родными поменял дом на землянку

В городе Баложи местный житель после ссоры с семьёй ушёл в лес, вырыл землянку и жил в ней. Об этом сообщает Skaties.lv.

Отмечается, что мужчину нашла пенсионерка, которая гуляла по лесному массиву со своей собакой. Она увидела, что из норы торчат человеческие ноги, и не мешкая вызвала полицию.

Когда прибыли стражи порядка, мужчина выбрался из землянки. Оказалось, что он был трезв и адекватен. Пробив по базе, полицейские удостоверились, что никаких нарушений за ним не было. В ходе допроса выяснилось, что в семье мужчины произошли разногласия, поэтому он решил перебраться в лес, вырыть там нору и жить в ней.