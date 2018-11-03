В Петербурге Эрмитаж открыл уникальную инсталляцию в торговом центре

В крупном ТЦ Петербурга "Галерея" появилась инсталляция, повторяющая геометрию восточного крыла Главного штаба, где все желающие смогут ознакомиться с известными произведениями искусства. Об этом сообщает пресс-служба Эрмитажа.

Инсталляция занимает площадь в 500 квадратных метров. Посетителей ждёт макет фасада с триумфальной аркой и специальные слайд-шоу с известными коллекциями.

Также макеты картин с вырезанными фигурами представлены в формате 3D. Все желающие могут войти в пространство и изучить шедевры изнутри.

Отмечается, что этот проект является примером культурной экспансии музея в публичном месте города.

Жители и гости Петербурга смогут посетить выставку до 25 ноября.