Джоан Роулинг призвала ООН расследовать убийство Хашогджи

К её требованиям присоединились более 100 деятелей культуры и журналистов во всём мире.

Британская писательница Джоан Роулинг, а также более 100 деятелей культуры и журналистов по всему миру составили открытое письмо на имя генерального секретаря ООН с требованием провести расследование убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогджи.

— Жестокое убийство видного журналиста и комментатора на иностранной территории является серьёзным нарушением прав человека и тревожным проявлением усиливающихся репрессий против инакомыслящих в Саудовской Аравии, — приводит текст письма общественная организация PEN America.

Авторы послания утверждают, что за последние годы в королевстве участились случаи уголовного преследования правозащитников, журналистов и писателей. По их мнению, это является "посягательством на свободу самовыражения".

Свою подпись под текстом письма оставили американская актриса Мэрил Стрип и её коллеги: Патрик Стюарт, Алек Болдуин, британский драматург Том Стоппард и другие.

Саудовский журналист Джамаль Хашогджи пропал 2 октября. В последний раз его видели входящим в здание консульства своей страны в Стамбуле. Спустя некоторое время правительство Саудовской Аравии подтвердило его смерть. В дальнейшем выяснилось, что Хашогджи был задушен, после чего его тело было расчленено и уничтожено.