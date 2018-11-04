В НАТО рассказали о проблемах альянса в случае войны с Россией

Глава Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенант Ян Брукс считает, что в случае столкновения с РФ европейские страны, входящие в состав альянса, столкнутся с проблемами транспортировки военной техники и контингента. Об этом сообщает журнал Defense News.

— Я бы сказал, что с военной точки зрения передвижения войск недостаточно быстрые, — отметил Брукс.

По его мнению, для исправления ситуации необходимо решить вопросы логистики. В частности, как отметил генерал НАТО, нужно найти дороги, способные выдержать вес военной техники, увеличить пропускную способность ключевых портов или произвести ремонт устаревших железных дорог.

Помимо того, странам — участницам альянса нужно будет заранее получить разрешение от союзников на пересечение их границ.