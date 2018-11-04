В Британии семь детей пострадали при падении надувной горки в парке

В британском городе Уокинг (графство Суррей) семь детей получили травмы при падении надувной горки в парке, сообщает Би-би-си.

Отмечается, что посетителей парка, ожидавших шоу фейерверков, эвакуировали, чтобы освободить площадь для вертолёта скорой помощи.

Serious incident at Woking Fireworks this evening. Whole park evacuated and event cancelled. Sounds like slide collapsed and children fell off. pic.twitter.com/dlTKlbjWwX — Andy Datson (@AndyDatsonWT) 3 ноября 2018 г.

Все пострадавшие были доставлены в больницы Лондона. Точной информации о степени тяжести полученных детьми травм пока нет.

Организаторы шоу принесли свои извинения и попросили посетителей шоу с пониманием отнестись к ситуации.