В Британии семь детей пострадали при падении надувной горки в парке

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В Британии семь детей пострадали при падении надувной горки в парке

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В британском городе Уокинг (графство Суррей) семь детей получили травмы при падении надувной горки в парке, сообщает Би-би-си.

Отмечается, что посетителей парка, ожидавших шоу фейерверков, эвакуировали, чтобы освободить площадь для вертолёта скорой помощи.

Все пострадавшие были доставлены в больницы Лондона. Точной информации о степени тяжести полученных детьми травм пока нет.

Организаторы шоу принесли свои извинения и попросили посетителей шоу с пониманием отнестись к ситуации.

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