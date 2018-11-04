Флешмобы и фестивали. В городах России отметят День народного единства

На мероприятиях можно будет попробовать национальные блюда, приобрести сувениры, а также посетить различные мастер-классы.

Жители России 4 ноября отметят День народного единства. В этот день по стране пройдут различные флешмобы и фестивали, которые познакомят всех желающих с традициями народов, проживающих на территории РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на сцене Государственного Кремлёвского дворца состоится концерт "Мы едины". На нём выступят певцы из Армении, Казахстана, Греции и Турции. На мероприятие приглашены более пяти тысяч гостей из разных субъектов РФ, а также главы дипломатических миссий, политики, деятели культуры и спорта.

В Центральном Манеже откроется экспозиция "Сокровища музеев России". На ней будет выставлено около 300 экспонатов из 50 галерей страны.

Общероссийский народный фронт "Молодёжка ОНФ" примет участие во флешмобе "Россия — это мы". На нём будет представлено культурное многообразие страны. Отмечается, что ОНФ проведёт много интересных мероприятий во всех регионах РФ. Например, они организуют специальные зоны, где можно будет сфотографироваться в разных образах и посетить мастер-классы по селфи для пожилых людей.

В Москве же главным мероприятием Дня народного единства станет одноимённый фестиваль, который проходит с 3 по 5 ноября в разных районах столицы. На нём можно будет попробовать различные кулинарные блюда, приобрести сувениры и продукты, посетить мастер-классы по вышивке, хохломской росписи и многое другое.