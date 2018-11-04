В центре Нью-Йорка прошёл карнавал в честь Дня народного единства

В центре Нью-Йорка, на площади Таймс-сквер, жители разных регионов России организовали карнавал "Мы вместе" в честь Дня народного единства. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что во время мероприятия исполнялись песни "Валенки", "Катюша", "Барыня" и многие другие. Также проходящие мимо туристы приняли участие в игре "ручеёк".

По словам одного из организаторов карнавала, президента общества "Русская молодёжь Америки" Игоря Кочана, мероприятие провели с разрешения местных властей.

— Сейчас, как никогда, актуально показать и доказать единство России, представители которой — русские, белорусы, украинцы, татары, казаки и другие — живут и дружат также и здесь, в Нью-Йорке, — сказал он.

По мнению Кочана, со временем подобные карнавалы в честь праздника могут быть организованы и в других городах США.