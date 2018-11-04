Нетаньяху поблагодарил Трампа за новые санкции против Ирана

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Нетаньяху поблагодарил Трампа за новые санкции против Ирана

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Биньямин Нетаньяху. Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

По мнению политика, из-за давления Вашингтона Тегеран находится сейчас "в состоянии депрессии".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказал слова благодарности главе Белого дома Дональду Трампу за введение санкций в отношении Ирана.

— Долгие годы я призывал к полному восстановлению санкций против убийственного террористического режима Ирана, который угрожает всему миру. Спасибо, президент Трамп, за исторический шаг, — приводит слова Нетаньяху его пресс-служба.

Также израильский премьер отметил действенность американских санкций. По мнению Нетаньяху, из-за давления Вашингтона Тегеран находится сейчас "в состоянии депрессии".

Ранее США объявили о разрыве Договора о дружбе с Ираном от 1955 года. Кроме того, министр финансов США Стивен Мнучин рассказал о планах Вашингтона ввести 5 ноября новые санкции в отношении Тегерана.

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