США признали роль России в решении проблем с гумпомощью в Сирии

Госдепартамент США признал позитивную роль России в решении вопросов, связанных с доставкой гуманитарной помощи в лагерь беженцев "Рукбан" в Сирии.

— Мы также признаём роль России в убеждении режима в конечном счёте выполнить постановления Совета Безопасности ООН о предоставлении гуманитарной помощи путём выдачи административных разрешений, необходимых для перемещения этого конвоя, — приводит текст сообщения РИА "Новости".

Также в Вашингтоне выразили надежду, что Россия будет использовать своё влияние на действующий в Сирии режим для решения проблем, связанных со своевременной доставкой гуманитарной помощи. Кроме того, в ведомстве поприветствовали новость, что ООН "наконец-то может начать" помогать поселениям беженцев.

Ранее глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко обвинил США в срыве отправки гумконвоя в лагерь беженцев "Рукбан", который находится в зоне ответственности американских войск.