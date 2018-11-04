"Не нужно лететь на курорты". Волочкова выложила откровенное фото из спа-центра

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала эротическое фото из грязевой комнаты спа-центра.
— Как здорово, когда не нужно лететь на курорты и когда любимый человек может создать такой романтик, — написала экс-прима Большого театра в "Инстаграме".
Также Волочкова порекомендовала своим фанатам спа как лучший вид семейного отдыха.
— Прекрасный релакс перед предстоящим туром и душевная обстановка в уединении. Быть любимой — это счастье, — добавила балерина.
Ранее Волочкова поразила поклонников откровенными фото из бани, а также ванной комнаты. Кроме того, балерина призналась, что находится в отношениях уже 30 дней.
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