"Не нужно лететь на курорты". Волочкова выложила откровенное фото из спа-центра

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"Не нужно лететь на курорты". Волочкова выложила откровенное фото из спа-центра

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Фото: © Instagram/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала эротическое фото из грязевой комнаты спа-центра.

<p>Фото: © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/volochkova_art/" target="_blank">volochkova_art</a></p>

— Как здорово, когда не нужно лететь на курорты и когда любимый человек может создать такой романтик, — написала экс-прима Большого театра в "Инстаграме".

<p>Фото: © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/volochkova_art/" target="_blank">volochkova_art</a></p>

Также Волочкова порекомендовала своим фанатам спа как лучший вид семейного отдыха.

— Прекрасный релакс перед предстоящим туром и душевная обстановка в уединении. Быть любимой — это счастье, — добавила балерина.

Ранее Волочкова поразила поклонников откровенными фото из бани, а также ванной комнаты. Кроме того, балерина призналась, что находится в отношениях уже 30 дней.

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