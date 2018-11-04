"Прогрессивный царь". Безруков рассказал о своём персонаже в сериале "Годунов"

Народный артист России Сергей Безруков, сыгравший главную роль в сериале "Годунов", рассказал о своём персонаже Борисе Фёдоровиче. Об этом сообщает телеканал "Россия 1".

Актёр в первую очередь назвал его прогрессивным царём.

— Не по крови, по заслугам своим, — отметил Безруков.

Среди добрых дел царя были такие, как борьба с казнокрадством и пьянством, введение фискальства. Именно при Годунове в России два года не было войн.

— Борис Фёдорович не был воинственным человеком, то есть он не был военным. Это ему подчёркивали даже, — сказал Безруков.

Актёр также отметил, что царь имел понимание о ведении жёстких методов со своими конкурентами. Порой без них было не обойтись, ведь враги его не любили.

— В таком окружении вести такую долгую политику — не сажать на кол, не уничтожать и не проливать кровь — было крайне сложно, — добавил артист.

В заключение Безруков подчеркнул, что царь был честолюбив в хорошем смысле и делал всё для государства.

Напомним, премьера сериала "Годунов" состоится 5 ноября на канале "Россия 1".