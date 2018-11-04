Учёные составили список продуктов, замедляющих старение

Группа учёных из Университета Эрлангена — Нюрнберга выяснила, что сочетание цинка и гидрохинонов, которые входят в состав шоколада, чая, кофе и вина, замедляет процесс старения. Результаты исследования были опубликованы на портале Phys.org.

Оказалось, что цинк активирует группы гидрохинона. В свою очередь, они создают естественную защиту от процесса окисления, происходящего в ходе дыхания человеческой клетки из-за образования побочного продукта — супероксида, повреждающего собственные биомолекулы.

Цинк в сочетании с гидрохиноном создаёт комплекс, имитирующий фермент супероксиддисмутазы, который защищает от дегенеративных процессов, вызванных окислением. В результате метаболизма супероксид может предотвращать повреждения организма, таким образом замедляя процесс старения.

Как писал ранее Лайф, учёные из Национального университета Сингапура выяснили, что комплексное применение препаратов, замедляющих старение, эффективнее, чем их применение по одному.